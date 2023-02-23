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Три місяці підготовки. У Раді пропонують нове правило щодо відправлення мобілізованих на фронт

Фото: в Раді хочуть ввести мінімальний термін підготовки для мобілізованих без досвіду (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні пропонують запровадити мінімальний термін підготовки для мобілізованих, які не мають військового досвіду чи давно служили в армії. Приводом для введення подібних змін стала смерть мобілізованого з Тернополя, який, не маючи досвіду, майже одразу потрапив у зону бойових дій, де через місяць загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку відповідного законопроекту, що розміщено на сайті Верховної ради.

Так, згідно цього законопроекту, планується внести зміни до статті 39 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо мінімального терміну військової підготовки мобілізованих.

"Доречно внести зміни до законодавства і передбачити мінімальний термін підготовки для мобілізованих, що не служили в армії, а також окреме обмеження для тих, хто не служив в армії протягом останніх 5 років", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Приводом для подібних змін закону, як зазначається в ній же, став трагічний випадок з мешканцем Тернополя Богданом Покітком, якого мобілізували, вручивши повістку на вулиці, незабаром він, не маючи військового досвіду, вже був у зоні бойових дій, де загинув через місяць після вручення повістки.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому в Україні почали частіше роздавати повістки.

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