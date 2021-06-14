В Раде зарегистрированы законопроекты по е-контролю строительного рынка

В Верховной раде зарегистрированы два законопроекта о реформировании системы градостроительного контроля и надзора № 5655 и № 5656 , которые имеют целью внедрение новых инструментов электронного контроля над сферой строительства.

Об этом сообщила соавтор законопроектов, народный депутат, глава Координационного совета по решению проблемных вопросов в градостроительстве Елена Шуляк.

Она рассказала, что соавторами двух документов стали 145 и 147 депутатов из разных фракций.

"В основе этих законопроектов - механизмы смены работы на строительном рынке, чтобы сделать его максимально эффективным и без коррупции. Благодаря внедрению е-системы на всеукраинском уровне удастся побороть взяточничество, которым по сей день славилась ГАСИ", - пояснила Шуляк.

Государственная регистрация права на выполнение подготовительных и строительных работ будет происходить через электронную систему. Для этого в систему или реестры должны быть занесены необходимые документы (информация о праве на землю, градостроительные условия и ограничения, положительное заключение экспертизы).

На всех этапах строительства предусмотрены антикоррупционные меры, направленные в том числе и на сохранение исторических памятников: согласно новым правилам, застройщики не смогут получить документы на начало работ, если возведение объекта предусмотрено на месте историко-культурного памятника. Сообщается, что действия нечестных участников рынка будут автоматически блокироваться системой.

Также предполагается, что в процесс регистрации прав на начало строительства вводятся нотариусы и государственные регистраторы прав на недвижимое имущество. Специализированные экспертные организации будут проверять проектную документацию на соответствие государственным строительным нормам и иным требованиям законодательства.

Реформирование градостроительной сферы не только улучшит работу рынка, а и обеспечит более быструю и эффективную реализацию программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", отметила Шуляк.