В Раде упростили порядок допуска журналистов на период карантина

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков внес изменения в распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни" от 12 марта 2020 года. В период карантина в пресс-центре Рады смогут работать до 120 журналистов, а в ложе прессы - до 30.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Информационного управления Аппарата Верховной рады.

"Установить, что от телевизионных каналов допускается не более двух съемочных групп (до 4 человек), от информационных агентств - до 2 человек, от других изданий - по 1 человеку", - говорится в распоряжении.

Кроме того, аппарат ВР должен организовать допуск журналистов в здание Верховной рады через подъезд №1 и допуск операторов/фотокорреспондентов с оборудованием в ложу прессы балкона в порядке очереди после получения на соответствующем посту охраны разового дополнительного пропуска, который возвращается на этот пост охраны после окончания рабочего дня.

Также аппарат должен организовать материально-техническое обеспечение работы представителей СМИ в пресс-центре.

Отметим, что с начала ограничительных мер в связи с карантином представители СМИ работают в пресс-центре Верховной рады на третьем этаже здания парламента. При этом для работы журналистов пока закрыты кулуары второго этажа ВР, где обычно происходило общение нардепов с представителями СМИ.

Напомним, в начале марта Дмитрий Разумков подписал распоряжение, согласно которому был приостановлен прием граждан и ограничен допуск к административным и служебным зданиям Верховной рады. Запрет касается всех лиц, кроме нардепов, их помощников, работников Аппарата парламента и журналистов, прошедших дополнительную аккредитацию.

Кроме того, Верховная рада ушла на карантин из-за вспышки COVID-19 среди нардепов.