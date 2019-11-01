В Раде требуют освобождения пленного Эдварда Чикоша

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эдвард Чикош 9 лет находится в египетской тюрьме

Народные депутаты обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно возвращения египетского пленника Эдварда Чикоша, осужденного реакционным правительством Мухаммеда Мурси, и который уже 9 лет находится в египетской тюрьме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее обращение, автором которого выступил внефракционный депутат Роберт Горват.

Обращение поддержали более двух десятков народных избранников, которые поставили свои подписи в документе.

В тексте отмечается, что Чикоша удерживают незаконно: "12 марта 2012 года египетский суд Чрезвычайного положения г. Исмаилия гражданина Украины Эдварда Павловича Чикоша при отсутствии доказательств и недоказанных мотивах приговорил к пожизненному лишению свободы без права обжалования приговора. К сожалению, все апелляции, поданные с момента заключения адвокатами Эдварда Павловича Чикоша к органам судебной власти Египта, не изменили судьбы гражданина Украины".

"Дело осложнено тем, что обеспечить экстрадицию, выполнить условия передачи осужденных лиц и их принятия для отбывания наказания, как того требует статья 606 Уголовного процессуального кодекса Украины, невозможно. Приговор Эдварда Чикоша не вступил и никогда не вступит в законную силу. Гражданин Украины находится за решеткой в соответствии с законом Арабской Республики Египет №162 от 1958 года, а это значит, что приговор вступает в законную силу только после аутентификации президентом Египта. По имеющейся информации, этого еще ни разу в истории АРЕ не происходило", – говорится в обращении.

Как отмечают авторы обращения, дипломатические и экономические отношения между Украиной и Египтом преодолели активный путь с момента прихода к правлению президента Сиси. Сейчас Украина является активным поставщиком высококачественной пшеницы в Египет, а обмен продукцией между двумя странами достиг 2,5 миллиарда долларов. 25 сентября 2019 года состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом Ас-Сиси в рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

На сайте президента сообщается:

"Лидеры двух государств отметили активизацию украинско-египетского политического диалога, а также обозначили перспективные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Во время разговора была подтверждена готовность к расширению торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества. Также на встрече шла речь о сотрудничестве в образовательной сфере и увеличении студенческих обменов".

Также президенты обсудили сотрудничество Украины и Египта в рамках международных организаций и проблематику международной повестки дня. В то же время 22 октября пошел первый день 9 года пребывания украинца Эдварда Чикоша за решеткой египетской тюрьме.

Стоит отметить, что в начале 2019 года МИД Украины и АП Украины предпринимались действия на достижение соответствующих договоренностей с египетской стороной о возвращении, но ситуация в связи с выборами не была доведена до конца и не разрешилась в законный способ.