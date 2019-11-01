У Раді вимагають звільнення полоненого Едварда Чікоша

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Едвард Чікош 9 років перебуває в єгипетській в’язниці

Народні депутати звернулись до президента України Володимира Зеленського щодо повернення єгипетського полоненого Едварда Чікоша, засудженого реакційним урядом Мухаммеда Мурсі, та який вже 9 років перебуває в єгипетській в’язниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне звернення, автором якого виступив позафракційний депутат Роберт Горват.

Звернення підтримали понад два десятки народних обранців, які поставили свої підписи у документі.

В тексті зазначається, що Чікоша утримують незаконно: "12 березня 2012 року єгипетським судом Надзвичайного стану м. Ісмаїлія громадянина України Едварда Павловича Чікоша за відсутності доказів та недоведеними мотивами засуджено до довічного позбавлення волі без права оскарження вироку. На жаль, усі апеляції, що з моменту ув’язнення подавалися адвокатами Едварда Павловича Чікоша до органів судової влади Єгипту, не змінили долі громадянина України".

"Справа ускладнена тим, що забезпечити екстрадицію, виконати умови передачі засуджених осіб і їхнього прийняття для відбування покарання, як того вимагає стаття 606 Кримінального процесуального кодексу України, неможливо. Вирок Едварда Чікоша не набув і ніколи не набуде законної чинності. Громадянин України перебуває за ґратами відповідно до закону Арабської Республіки Єгипет №162 від 1958 року, а це означає, що вирок набуває законної чинності лише після автентифікації президентом Єгипту. За наявною інформацією, цього ще жодного разу в історії АРЄ не відбувалось", – мовиться у зверненні.

Як зазначають автори звернення, дипломатичні та економічні стосунки між Україною та Єгиптом подолали активний шлях з моменту приходу до правління президента Сісі. Наразі Україна є активним постачальником високоякісної пшениці в Єгипет, а обмін продукцією між двома країнами досяг 2,5 мільярда доларів. 25 вересня 2019 року відбулася зустріч Володимира Зеленського з президентом Арабської Республіки Єгипет Абделем Фаттахом Ас-Сісі в рамках участі у роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

На сайті президента повідомляється:

"Лідери двох держав відзначили активізацію українсько-єгипетського політичного діалогу, а також окреслили перспективні напрями подальшого розвитку двосторонньої співпраці. Під час розмови було підтверджено готовність до розширення торговельно-економічної, інвестиційної співпраці. Також на зустрічі йшлося про співпрацю в освітній сфері та збільшення студентських обмінів".

Також президенти обговорили співпрацю України та Єгипту в рамках міжнародних організацій та проблематику міжнародного порядку денного. Водночас 22 жовтня пішов перший день 9 року перебування українця Едварда Чікоша за ґратами єгипетської в’язниці.

Варто зазначити, що на початку 2019 року МЗС України та АП України вживалися дії на досягнення відповідних домовленостей з єгипетською стороною про повернення, але ситуація у зв’язку з виборами не була доведена до кінця та не вирішилася у законний спосіб.