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Раде рекомендуют запретить админарест подростков и беременных

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Украина, Четверг 10 июня 2021 16:02
Раде рекомендуют запретить админарест подростков и беременных Фото: Раде рекомендуют принять во втором чтении закон о запрете админареста беременных и подростков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу административного ареста. Предлагается определить, к кому его не будут применять.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

"По результатам рассмотрения замечаний и предложений комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять во втором чтении и в целом проект закона "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях в связи с принятием ЗУ "О правилах отбывания административного ареста" (рег. №3048а) с учетом предложений комитета", - сообщили в парламенте.

Согласно документу, админарест не может применяться:

  • к лицу с инвалидностью первой и второй групп,
  • несовершеннолетнему,
  • беременной женщине,
  • к одинокому отцу, матери или лицу, которое их заменяет и воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

В законе прописан также порядок исполнения постановления о применении админареста и ареста с содержанием на гауптвахте; уточняется порядок привода лица для отбывания такого ареста в случае его неявки.

Напомним, за основу этот закон Рада приняла в начале декабря 2020 года.

Как писало РБК-Украина, в стране могут появиться правила отбывания административного ареста. Верховной раде рекомендуют принять во втором чтении законопроект №3047.

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