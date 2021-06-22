Раде рекомендуют принять закон для развития гольфа в Украине

В Украине хотят развивать гольф. Комитет Верховной рады по вопросам молодежи и спорта поддержал соответствующий законопроект №5587.

Закон предлагает изменение в статью 22 ЗУ "О правовом режиме земель охранных зон объектов магистральных трубопроводов".

Документ уточняет перечень объектов, размещение которых запрещается в пределах охранных зон магистральных газопроводов, этиленопроводов.

Он разрешает размещение полей для гольфа в таких зонах, которые имеют почвенно-травяное покрытие и не предусматривают построение капитальных зданий и зон для зрителей.

"Изменения позволят распространить такие запреты как на открытые, так и закрытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения, а также закрепят на законодательном уровне возможность строительства или размещения в пределах охранных зон объектов магистральных газопроводов и этиленопроводов - полей для гольфа, как не несущих угрозы для обеспечения их бесперебойного функционирования", - указано в пояснительной записке к проекту.

Члены комитета поддержали законодательную инициативу, поскольку ее реализация "будет способствовать развитию такого вида спорта, как гольф".

"Комитет принял решение: рекомендовать Верховной раде в первом чтении проект закона № 5587 принять за основу и в целом. Соответствующий вывод комитета отправлен в комитет по вопросам аграрной и земельной политики", - говорится в сообщении.