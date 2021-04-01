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Раде рекомендуют ограничить переселенцам размер процентов за пользование кредитом

Новина українською → Украина, Четверг 01 апреля 2021 17:08
Раде рекомендуют ограничить переселенцам размер процентов за пользование кредитом Фото: Раде рекомендуют упростить кредитование для ВПЛ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют ограничить для переселенцев размер процентов за пользование кредитом (займом), которые начисляются в течение установленного договором времени. Комитет по правам человека рекомендует принять во втором чтении соответствующий законопроект №2329.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Авторы проекта ожидают, что его принятие позволит уменьшить финансовую нагрузку на должников по договорам кредита, займа, пострадавших от конфликта на востоке Украины и временной оккупации АР Крым, поскольку они потеряли стабильные источники дохода и имущества.

"По результатам обсуждения члены комитета приняли решение рекомендовать парламенту принять законопроект во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, в начале февраля Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №2329.

Как писало РБК-Украина, в октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым внутренне перемещенных лиц в Украине освободили от уплаты туристического сбора.

Так, 17 сентября прошлого года Рада приняла данный законопроект во втором чтении.

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