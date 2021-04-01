Раде рекомендуют ограничить переселенцам размер процентов за пользование кредитом

Верховной раде рекомендуют ограничить для переселенцев размер процентов за пользование кредитом (займом), которые начисляются в течение установленного договором времени. Комитет по правам человека рекомендует принять во втором чтении соответствующий законопроект №2329.

Авторы проекта ожидают, что его принятие позволит уменьшить финансовую нагрузку на должников по договорам кредита, займа, пострадавших от конфликта на востоке Украины и временной оккупации АР Крым, поскольку они потеряли стабильные источники дохода и имущества.

"По результатам обсуждения члены комитета приняли решение рекомендовать парламенту принять законопроект во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.