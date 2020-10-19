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Учебный год 2020: стали ли школы очагами коронавируса

Киев, Понедельник 19 октября 2020 08:45
Учебный год 2020: стали ли школы очагами коронавируса
Фото: школа (44 ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Раде считают, что школы не стали очагами распространения коронавируса. Этот вопрос обсуждался на заседании комитета с представителями Минздрава и МОН в прошлый четверг.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак, говорится в материале РБК-Украина "Ушли на перемену: вернутся ли дети в школу в ноябре".

Бабак говорит, что в общем заболели примерно четыре тысячи детей и примерно шесть тысяч учителей.

"Хотя учеников у нас значительно больше, примерно в соотношении 10 к 1. Это простая логика: если бы действительно школы были очагами заражений, то больных среди детей было бы раз в десять больше чем учителей. То есть такой прямой корреляции и подтверждений мы не видим", - сказал он.

По второй версии, дети могут бессимптомно болеть COVID-19 и при этом быть переносчиками инфекции, но и этому прямых подтверждений нет. По данным Минздрава, к распространению инфекции приводит даже не столько посещение школ, сколько поездки к ним.

"По логике Минздрава, большой риск заражения есть во время поездок в школу - в общественном транспорте. То есть у нас более четырех миллионов детей ежедневно добираются до школы, плюс учителя и другой персонал. Суммарно это почти пять миллионов человек, которые ездят в школы каждый день", - объяснил Бабак.

Напомним, в Раде рассказали, пойдут ли дети в школу с ноября.

Отметим, сегодня в Украине вступили в силу обновленные зоны карантина.

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