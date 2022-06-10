В Раде рассказали о прогрессе в переговорах по ПВО для Украины

Украина вскоре может получить системы ПВО, которые сделают невозможным авиационные удары РФ. В переговорах с западными партнерами относительно систем противовоздушной обороны для Украины есть прогресс.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский, сообщает РБК-Украина .

"Прогресс есть, и если раньше была некая стена в этом направлении, то сейчас эта стена уже разрушена. Движется не так быстро, как хотелось бы, но движется", - сказал Вениславский.

Он также выразил надежду, что уже в ближайшее время Украина получит те системы ПВО, которые точно смогут сделать невозможным даже те авиационные удары, которые сейчас наносятся в непосредственной близости к линии фронта".