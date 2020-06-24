В Раде рассказали, грозит ли отставка главе НБУ

Глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") заявил, что парламент не планирует отправлять в отставку главу НБУ Якова Смолия. Однако, сказал, что есть недостатки в деятельности Национального банка.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Не угодили курсом: почему в Раде заговорили об отставке главы Нацбанка".

В комментарии изданию Гетманцев пояснил, что постановление об оценке деятельности главы Нацбанка, которое комитет рекомендовал принять парламенту, не может быть основанием для любых кадровых изменений в правлении регулятора. По его словам, это лишь "политическая оценка, на которую имеют право народные депутаты".

"Мы отмечаем некоторые недостатки в деятельности Национального банка и их негативные последствия. Но это не значит, что мы воспринимаем деятельность НБУ только в черно-белом свете. По моему убеждению, есть позитив в деятельности Нацбанка, есть и негатив. Нужно оценивать и первое, и второе объективно", - сказал в разговоре с РБК-Украина Гетманцев.

Отметим, что финансовый комитет 17 мая поддержал проект постановления, согласно которому работа Нацбанка, начиная с 2014 года, была провальной. Готовил этот документ один из заместителей главы комитета Александр Дубинский ("Слуга народа").

Комитет также рекомендовал Раде создать временную следственную комиссию (ВСК) для расследования деятельности руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц с 2014 по 2019 год, а также заслушать доклад Якова Смолия на следующей сессии парламента.

Напомним, в Верховной раде хотят проверить работу руководства Национального банка Украины.