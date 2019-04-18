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В Раде призвали к поддержке металлопотребляющих отраслей

Новости » Экономика    18.04.2019 - 16:32
В Раде призвали к поддержке металлопотребляющих отраслей
Фото: Владимир Гусак (opposition.com.ua)

Нардеп обратил внимание на госинвестиции в инфраструктуру

Народный депутат, член транспортного комитета парламента Владимир Гусак призвал к поддержке отраслей экономики, потребляющих украинский металл. Об этом он заявил в ходе выступления на форуме "Промышленная политика и ГМК: мировой опыт для Украины", сообщает РБК-Украина.

"Я ранее работал в металлургии и могу сказать, что металлургам государственная помощь как таковая не очень нужна. Но нужна государственная поддержка тем отраслям, которые потребляют украинский металл", – сказал он.

В качестве примера нардеп обратил внимание на государственные инвестиции в инфраструктуру. "В классической экономической теории считается аксиомой, что государственные инвестиции в развитие инфраструктуры прямо и позитивно влияют на экономический рост. То есть строительство вокзалов, аэропортов, железнодорожных путей, автодорог непосредственно отражается в процентах роста ВВП", – отметил Гусак.

Нардеп назвал позитивным принятие Верховной радой пакета законов о Дорожном фонде.

"Необходимо отдать должное, благодаря этому пакету существенно увеличилось финансирование дорожного строительства в Украине. Сейчас мы уже имеем увеличение финансирования, если сравнивать с 2016 годом, в два раза. А это дополнительные рабочие места, повышение потребления стали и улучшение качества жизни украинцев", – резюмировал он.

Как известно, за январь-февраль 2019 г. внутренним потребителям было поставлено 555,9 тыс. тонн украинского металлопроката, из которых 186,9 тыс. тонн, или 33,6%, приходится на импорт. Таким образом, за 2 месяца 2018 г. снижение потребления металлопроката на внутреннем рынке относительно января-февраля 2018 г. составило - 16,2%.

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