У Раді закликали до підтримки металоспоживаючих галузей

Фото: Володимир Гусак (opposition.com.ua)

Нардеп звернув увагу на держінвестиції в інфраструктуру

Народний депутат, член транспортного комітету парламенту Володимир Гусак закликав до підтримки галузей економіки, які споживають український метал. Про це він заявив у ході виступу на форумі "Промислова політика і ГМК: світовий досвід для України", повідомляє РБК-Україна.

"Я раніше працював в металургії і можу сказати, що металургам державна допомога, як така, не дуже потрібна. Але потрібна державна підтримка тим галузям, які споживають український метал", – сказав він.

В якості прикладу нардеп звернув увагу на державні інвестиції в інфраструктуру. "У класичній економічній теорії вважається аксіомою, що державні інвестиції у розвиток інфраструктури прямо і позитивно впливають на економічне зростання. Тобто будівництво вокзалів, аеропортів, залізничних колій, автодоріг безпосередньо відображається у відсотках зростання ВВП", – зазначив Гусак.

Нардеп назвав позитивним прийняття Верховною радою пакету законів про Дорожній фонд.

"Необхідно віддати належне, завдяки цьому пакету суттєво збільшилось фінансування дорожнього будівництва в Україні. Зараз ми вже маємо збільшення фінансування, якщо порівнювати з 2016 роком, у два рази. А це додаткові робочі місця, підвищення споживання сталі і поліпшення якості життя українців", – резюмував він.

Як відомо, за січень-лютий 2019 р. внутрішнім споживачам було поставлено 555,9 тис. тонн українського металопрокату, з яких 186,9 тис. тонн, або 33,6%, припадає на імпорт. Таким чином, за 2 місяці 2018 р. зниження споживання металопрокату на внутрішньому ринку відносно січня-лютого 2018 р. склало -16,2%.