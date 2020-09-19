В Раде представили госбюджет, а Минздрав обновил протокол лечения коронавируса: новости за 18 сентября

Кабинет министров представил в Верховной раде государственный бюджет на 2021 год, Минздрав обновил протокол лечения коронавируса, полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего узника Кремля Владимира Балуха. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 18 сентября, - в материале РБК-Украина
В Украине обновили зоны карантина: что изменилось
Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение относительно разделения Украины на новые зоны карантина. Новое карантинное зонирование вступит в силу 21 сентября.
Согласно новому делению Украины на карантинные зоны, Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь выйдут из "красной зоны". Сама зона с наиболее жесткими ограничениями существенно сократится с начала следующей недели
Кабмин представил в Раде госбюджет на 2021 год: основные показатели
Кабинет министров представил в Верховной раде государственный бюджет на 2021 год. В Министерстве финансов настаивают, что проект государственного бюджета-2021 сбалансирован и реалистичен.
Названы основные показатели бюджета-2021.
Украина не будет вносить в Конституцию особый статус Донбасса, - Резников
Вице-премьер-министр, первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что Украина не будет прописывать в конституции особый статус Донбасса. Он подчеркнул, что минские соглашения требуют изменений.
Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству.
Резников напомнил, что такую позицию высказал президент Украины Владимир Зеленский во время декабрьского саммита прошлого года лидеров "нормандского формата" в Париже. \
Фокин считает необходимым объявить всеобщую амнистию: без этого не будет мира
Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин считает необходимым объявить всеобщую амнистию. По его словам, без этого нельзя достичь мира на Донбассе. Об этом Фокин заявил в эфире "Украинского радио".
Он отметил, что невозможно будет провести выборочную амнистию. При этом Фокин добавил, что это не означает, что необходимо помиловать преступников, насильников и убийц.
"Надо начать по-настоящему разводить войска. Надо отводить тяжелую технику. А дальше, нельзя рассчитывать на мир в отдаленной перспективе, если не объявить всеобщую амнистию", - сказал Фокин.
Нападение на Балуха: полиция задержала подозреваемого
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на бывшего узника Кремля Владимира Балуха.
Им оказался киевлянин, 1988 года рождения. Задержанному было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают от семи до десяти лет лишения свободы.
Минздрав обновил протокол лечения коронавируса: что изменилось
Министерство здравоохранения обновляет протокол лечения коронавируса. Расширили схему использования лекарственных средств.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
Основными изменениями стали: внесение расширения использования глюкокортикоидов, определение алгоритмов назначения антикоагулянтной терапии.
Бабье лето вернется в Украину еще дважды: когда ждать тепла
Погода в Украине готовит сюрпризы и синоптики обещают еще две волны бабьего лета. Регионы Украины все еще находятся в состоянии метеорологического лета, а это значит, что тепло еще вернется и порадует жителей страны хорошей погодой.
Как рассказала синоптик Татьяна Адаменко, заморозки в Украине были связаны с перемещением атмосферного фронта из Арктики. 18 сентября стало самым холодным днем, а после – температура снова пойдет вверх.