В Раде представили госбюджет, а Минздрав обновил протокол лечения коронавируса: новости за 18 сентября

Коллаж РБК-Украина

Кабинет министров представил в Верховной раде государственный бюджет на 2021 год, Минздрав обновил протокол лечения коронавируса, полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего узника Кремля Владимира Балуха. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 18 сентября, - в материале РБК-Украина

В Украине обновили зоны карантина: что изменилось

Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение относительно разделения Украины на новые зоны карантина. Новое карантинное зонирование вступит в силу 21 сентября.

Согласно новому делению Украины на карантинные зоны, Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь выйдут из "красной зоны". Сама зона с наиболее жесткими ограничениями существенно сократится с начала следующей недели

Кабмин представил в Раде госбюджет на 2021 год: основные показатели

Кабинет министров представил в Верховной раде государственный бюджет на 2021 год. В Министерстве финансов настаивают, что проект государственного бюджета-2021 сбалансирован и реалистичен.

Названы основные показатели бюджета-2021.

Украина не будет вносить в Конституцию особый статус Донбасса, - Резников

Вице-премьер-министр, первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что Украина не будет прописывать в конституции особый статус Донбасса. Он подчеркнул, что минские соглашения требуют изменений.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству.

Резников напомнил, что такую позицию высказал президент Украины Владимир Зеленский во время декабрьского саммита прошлого года лидеров "нормандского формата" в Париже. \

Фокин считает необходимым объявить всеобщую амнистию: без этого не будет мира

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин считает необходимым объявить всеобщую амнистию. По его словам, без этого нельзя достичь мира на Донбассе. Об этом Фокин заявил в эфире "Украинского радио".

Он отметил, что невозможно будет провести выборочную амнистию. При этом Фокин добавил, что это не означает, что необходимо помиловать преступников, насильников и убийц.

"Надо начать по-настоящему разводить войска. Надо отводить тяжелую технику. А дальше, нельзя рассчитывать на мир в отдаленной перспективе, если не объявить всеобщую амнистию", - сказал Фокин.

Нападение на Балуха: полиция задержала подозреваемого

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на бывшего узника Кремля Владимира Балуха.

Им оказался киевлянин, 1988 года рождения. Задержанному было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают от семи до десяти лет лишения свободы.

Минздрав обновил протокол лечения коронавируса: что изменилось

Министерство здравоохранения обновляет протокол лечения коронавируса. Расширили схему использования лекарственных средств.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Основными изменениями стали: внесение расширения использования глюкокортикоидов, определение алгоритмов назначения антикоагулянтной терапии.

Бабье лето вернется в Украину еще дважды: когда ждать тепла

Погода в Украине готовит сюрпризы и синоптики обещают еще две волны бабьего лета. Регионы Украины все еще находятся в состоянии метеорологического лета, а это значит, что тепло еще вернется и порадует жителей страны хорошей погодой.

Как рассказала синоптик Татьяна Адаменко, заморозки в Украине были связаны с перемещением атмосферного фронта из Арктики. 18 сентября стало самым холодным днем, а после – температура снова пойдет вверх.