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В Раде предложили Минэнерго и "Гарпоку" пути спасения сектора "зеленой" энергетики

Фото: в Раде предложили Минэнерго и "Гарпоку" пути спасения сектора "зеленой" энергетики (pixabay)
Автор: Илона Свиридова

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" имеет возможности для повышения уровня оплат перед предприятиями возобновляемой энергетики Украины до 35% из существующих 20%, что обеспечит постоянную работу предприятий и не допустит их исчезновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу межфракционного объединения "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" Алексея Гончаренко в Facebook.

"Не ключевая тема форума (в Давосе, - ред.) - "зеленая" энергетика как способ похоронить агрессивную страну-бензоколонку, которую последние три месяца иначе как страной-404 назвать сложно. Правда сейчас для зеленой энергетики в Украине очень непростые времена. Некоторые объекты разрушены и очень много мощностей захвачено Ордой на оккупированных территориях. А те что работают, получают едва 20% оплаты", - сказал депутат.

Он пояснил, что этого явно не хватает, чтобы уплате налоги и выплатить людям зарплаты, а о выплате кредитов процентов по кредитам вообще речь не идет.

По словам Гончаренко, депутаты понимают ситуацию в экономике с одной стороны, но с другой считают, что страна не имеет права забывать о стратегических приоритетах.

"Есть возможность повысить уровень платежей хотя бы до 35%. Это технологический минимум, чтобы станции просто не исчезли", - подчеркнул нардеп.

Он также добавил, что, поскольку весьма значительная доля зеленой энергетики принадлежит европейским партнерам Украины - стабилизация отрасли ВИЭ продемонстрирует иностранным инвесторам, что Украина, несмотря на агрессию Москвы продолжит двигаться по европейскому зеленому курсу и с какими приоритетами будет отстраивать страну.

"Абсолютно понятно, что сейчас нет возможности выполнить на 100% обязательства перед инвесторами. Но мы должны думать о том, чтобы на пути к победе случайно не уничтожить то, что так необходимо Украине для качественной европейской интеграции. И для окончательного уничтожения оккупанта, который до сих пор живет за счет нефти и газа", - подытожил Гончаренко.

Напомним, 20 мая иностранные инвесторы в возобновляемые источники энергии Украины обратились к Министерству энергетики с просьбой решить критическую ситуацию с расчетами за произведенную электроэнергию и не допустить массового дефолта производителей и фактически банкротства отрасли возобновляемой энергетики.

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