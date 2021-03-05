Раде предлагают ввести прямой запрет и ответственность за манипуляции на оптовых энергорынках

"Построить энергетические рынки на принципах конкуренции и прозрачности - это нетривиальная задача. Я назову только одну впечатляющую цифру. За последний год украинская экономика потеряла более 300 млрд грн только путем неэффективно работающего энергетического сектора. Это почти весь дефицит бюджета Украины за прошлый и нынешний год", - заявила Буймистер.

По ее словам, на молодых рынках часто институты не готовы отвечать на все имеющиеся вызовы и тогда создаются возможности для злоупотреблений путем сговоров, манипуляций, непрозрачных механизмов и другого.

"Поэтому сегодня мы должны взять лучшие практики опытных, демократических и конкурентных рынков Европы и воплотить их в украинское законодательство", - сказала Буймистер.

В этом контексте народный депутат считает необходимым введение в Украине системы мониторинга оптовых энергетических рынков, что является одним из требований Соглашения об ассоциации с ЕС.

Законопроектом №4503, который зарегистрирован в парламенте в декабре 2020 года, вводятся нормы о запрете злоупотребления на оптовых энергетических рынках в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Энергетического Сообщества, а также механизм предотвращения таких злоупотреблений.

Кроме того, проект закона предоставляет НКРЭКУ право мониторинга ситуации на оптовых энергетических рынках, возможности выявления злоупотреблений и оперативного реагирования на подобные злоупотребления.

Вместе с тем определяется ответственность для участников оптовых энергетических рынков за манипулирование на энергетических рынках, а также за торговлю на основе инсайдерской информации, закрепляются основания для формирования справедливых и конкурентных оптовых цен на энергоносители и вводятся прозрачные правила игры на оптовых энергетических рынках.

В общем цель принятия законопроекта является имплементация в украинское законодательство адаптированной для сторон Энергетического Сообщества версии Регламента № 1227/2011 от 25 октября 2011 года о целостности и прозрачности оптового энергетического рынка (REMIT).

"Моя рекомендация - использовать опыт польской биржи и польских участников рынка. У нас также были случаи с манипуляциями, когда рынок не был прозрачным, но, по моему мнению, все завершилось после введения REMIT. У нас на рынке много других проблем, но можно сказать, что прозрачность во всем ЕС на высоком уровне и это может быть опытом для Украины", - заявил президент группы компаний Transition Technologies, профессор Варшавской политехники Конрад Швирски.

Проблему манипуляций на рыке признает и эксперт по энергетике Елена Антонова. "Проблематика манипуляций на рынке у нас действительно существует и это надо решать. REMIT это непосредственный инструмент, который должен адресовать этот процесс", - заявила Антонова.

Напомним, дедлайн для введения REMIT для Украины был ноябрь 2019 года.