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Раді пропонують позбавляти військовозобов'язаних громадянства за виїзд з України

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Київ, П'ятниця 20 травня 2022 13:40
Раді пропонують позбавляти військовозобов'язаних громадянства за виїзд з України Фото: українців можуть позбавити громадянства за виїзд з країни (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Українських чоловіків, які виїхали за кордон під час воєнного стану і не повернулися протягом 30 днів, можуть позбавити громадянства. Відповідний законопроект 7381 зареєстрований у Верховній раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту.

Зокрема, пропонується внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану, згідно з якими військовозобов'язані можуть бути позбавлені громадянства України, якщо виїхали з країни і не повернулися протягом 30 днів.

Йдеться про тих, хто виїхав і не повернувся без поважних причин - заборона на виїзд з країни перебування, стихійні лиха, аварії, аварії, відрядження, офіційна робота за кордоном, перебування на стаціонарному лікуванні або інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування. Цю норму пропонується поширити і на тез, хто виїхав до Російської Федерації.

Крім того, пропонується позбавляти українського громадянства за письмову відмову від мобілізації.

Нагадаємо, раніше до Ради було внесено законопроект, яким пропонується позбавляти громадянства тих, хто підтримував окупацію українських територій і воював за Росію.

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