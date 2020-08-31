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В Раде оценили шансы изменить постановление о выборах в ОРДЛО

Автор: Андрей Козловский

В "Слуге народа" оценили шансы изменить постановление относительно местных выборов в ОРДЛО как минимальные. Глава украинской делегации трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук попросил парламент пересмотреть это постановление.

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Об этом говорится в материале РБК-Украина "Старт сезона: какие законы Рада рассмотрит на новой сессии".

Как сообщается, Кравчук попросил парламент пересмотреть постановление о выборах в ОРДЛО, потому что из-за него другие стороны блокируют переговоры в Минске. По словам Кравчука, Россия требует убрать из документа пункт, по которому выборы 25 октября пройдут везде, кроме временно оккупированных территорий.

Известно, что Кравчук обсуждал этот вопрос с парламентским комитетом по организации госвласти в прошлую среду, однако значительную часть из них ему убедить не удалось.

"Мы обсуждали этот вопрос с коллегами в комитете и однозначной позиции относительно необходимости изменять постановления нет. Но я считаю, что мы изначально допустили ошибку, нам нужно было сразу указать - что порядок выборов в ОРДЛО регулируется отдельными законами, чтобы сделать это постановление более "сухим ", - сказал заместитель председателя комитета Качура.

Напомним, 20 августа глава украинской делегации в ТКГ направил письмо в парламент с просьбой разобраться с постановлением о местных выборах.

Однако в Верховной раде сейчас не видят возможностей для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 25 октября этого года.

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