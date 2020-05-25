В Раде объяснили, за счет чего Украина избежала масштабной эпидемии коронавируса

Фото: Михаил Радуцкий (РБК-Украина)

Ранний карантин позволил избежать масштабной эпидемии

Украина избежала масштабной эпидемии коронавируса благодаря заблаговременному введению карантина. В результате на сегодня нет чрезмерной нагрузки на систему здравоохранения.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пошли на попятную: почему власть решила выводить страну из карантина".

Как объяснил РБК-Украина глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий ("Слуга народа") действия Кабмина позволили избежать масштабной эпидемии.

"Все эти показатели в комплексе сейчас позволяют переходить на адаптивный карантин, то есть вводить послабления отдельно в каждой области в зависимости от эпидемической ситуации. И наоборот - усиливать. Если в Черновицкой области статистика плохая, то там смягчений не будет. Но если, например, в какой-то другой области ситуация значительно лучше, должны ли все ее жители находиться под жесткими ограничениями? " - подчеркнул Радуцкий.

В то же время он подтвердил, что ослабление карантина обусловлено в том числе и экономическими причинами.

"У нас нет такого запаса прочности, как, например, у экономической системы США. Мы должны восстанавливать экономическую активность, запускать предприятия, соблюдая санитарно-гигиенических и карантинных норм", - добавил Радуцкий.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал РБК-Украина, что Кабмин решил пойти на ослабление карантина из-за динамики заболеваемости и социально-экономической ситуации.

До этого министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что после отмены карантина в Украине останется необходимость носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

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Автор: Иван Петров