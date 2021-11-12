В Раде обвинили бизнесмена Тедера во вмешательстве в работу органов прокуратуры в Украине
Эстонского бизнесмена Хиллара Тедера обвинили в возможной попытке вмешиваться в работу украинской прокуратуры, а также во влиянии на формирование общественной позиции эстонских властей в отношении Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от "Слуги народа" Александра Дануцы в Facebook.
По его словам, общественные деятели передали ему материалы из электронной почты Тедера, которую при расследовании другого уголовного производства изучала Служба безопасности Украины.
"Выясняется, что Тедер переписывался длительное время с главой офиса президента Эстонии и фактически раздавал ему команды на тему куда идти, что делать, о чем говорить и с кем. Все эти высказывания официальных лиц в адрес украинских органов власти - хорошо спланированный эстонский гамбит. Эта переписка должна быть внимательно изучена украинскими и эстонскими правоохранителями - я уверен. В ней много чего неожиданного. Например, Тедер просит совет у бывшего (по состоянию на данную минуту) главы офиса президента Эстонии Tiit Riisalo на тему имеет ли смысл предложить экс-генпрокурору Луценко взятку, чтоб тот был максимально мотивирован помочь эстонской стороне", - пишет Дануца.
По его словам, Офис генерального прокурора будет расследовать данный факт, ведомости об этом будут внесены в ЕРДР.
Напомним, Хиллар Тедер является основателем Arricano Real Estate Plc, управляющей компании и девелопера ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине. В июне 2020 года он обратился к президенту Зеленскому с призывом вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг столичного ТРЦ Sky Mall.
В июле 2020 года стало известно, что бизнесмен Иван Фурсин выкупил ТРЦ Sky Mall в Киеве, который за долги перешел в банк "Пивденный", что подтвердлили и в Arricano, и у партнера Хедера Андрея Адамовского.
В мае 2021 года сообщалось, что эстонские акционеры Arricano Real Estate Plc направили президенту Украины и Минюсту сообщение об инвестиционном споре с требованием возмещения 750 млн долл. из-за потери ТРЦ Sky Mall в Киеве.
Отмечалось, что компания не является стороной в данном сообщении, при этом иск инициировано от имени некоторых нынешних и бывших акционеров компании, а если спустя 6 месяцев стороны не договорятся будет подано заявление в Международный арбитраж.
При этом во время визитов эстонского президента Керсти Кальюлайд та неоднократно указывала, что Украина не готова к вступлению в ЕС и далека от этого, а также призывала иностранных инвесторов не рассматривать Украину в качестве направления для инвестиций.