У Раді звинуватили бізнесмена Тедера у втручанні в роботу органів прокуратури в Україні

Естонського бізнесмена Хіллара Тедера звинуватили у можливій спробі втручатися у роботу української прокуратури, а також у впливі на формування суспільної позиції естонської влади щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дануци у Facebook.

За його словами, громадські діячі передали йому матеріали з електронної пошти Тедера, яку під час розслідування іншого кримінального провадження вивчала Служба безпеки України.

"З'ясовується, що Тедер переписувався тривалий час з головою офісу президента Естонії і фактично роздавав йому команди на тему куди йти, що робити, про що говорити і з ким. Усі ці висловлювання офіційних осіб на адресу українських органів влади - добре спланований естонський гамбіт. Це листування має бути уважно вивчене українськими та естонськими правоохоронцями - я впевнений.У ньому багато чого несподіваного. Наприклад, Тедер просить пораду у колишнього (станом на дану хвилину) голови офісу президента Естонії Tiit Riisalo на тему чи має сенс запропонувати екс-генпрокурору Луценку хабар, щоб той був максимально мотивований допомогти естонській стороні", - пише Дануца.

За його словами, Офіс генерального прокурора розслідуватиме цей факт, відомості про це будуть внесені до ЄРДР.