В Раде обратились к правительству с просьбой снизить портовые сборы

Фото: порт (из открытых источников)

В экономическом комитете убеждены, что снижение повысит конкурентоспособность украинских портов

Комитет Верховной рады по вопросам экономического развития обратился к правительству с просьбой принять решение о снижении портовых сборов для повышения конкурентоспособности украинских портов.

Об этом идет речь в ответе Комитета на обращение представителей промышленности и АПК, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

В комитете отметили, что направили предложения по повышению конкурентоспособности украинских портов, в частности благодаря снижению портовых сборов, к правительству для соответствующего реагирования.

Ранее представители ведущих отраслей экономики отмечали, что украинские порты теряют конкурентоспособность из-за высоких портовых сборов и предлагали снизить их минимум на 20%.

В частности, они отмечали, что услуги украинских портов в два-четыре раза дороже китайских, бразильских, румынских и др. Так, стоимость захода судов типа handymax в порт "Южный" в два раза выше, чем в среднем в портах Черного моря, и почти в три-четыре раза выше, чем в таких портах-конкурентах, как Хэй-Поинт в Австралии, Ванкувер в Канаде, Тубарау в Бразилии.

По оценке экспертов World Bank Group, потенциал снижения портовых сборов на 2017 год составил 63%. С 1 января 2018 года произошло их снижение на 20%. Это позволило в период 2018-2019 гг. нарастить грузооборот в украинских портах в среднем на 21%, а в отдельных случаях - еще выше (в частности, в ГП "МТП Южный" - на 29%, в ГП "Николаевский МТП" - на 42%).

Кроме того, снижение портовых сборов будет способствовать укреплению позиций украинских экспортеров на мировых рынках, ведь логистические расходы составляют существенную долю в цене их продукции.

Напомним, ранее исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции Сергей Кудрявцев заявлял, что портовые сборы в украинских портах являются самыми высокими среди стран Черноморского региона и они экономически не обоснованы, их нужно снижать.

В свою очередь экс-премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что снижение портовых сборов повысит конкурентоспособность украинских портов в Черноморском регионе.

Автор: Александра Диденко