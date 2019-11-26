В Раде назвали число детей, погибших с начала конфликта на Донбассе

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что по официальным данным с начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли около 150 детей. Об этом он сказал в ходе выступления на международной конференции по обеспечению прав ребенка в условиях вооруженного конфликта, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, о таком количестве свидетельствует информация уполномоченного ООН по правам человека, однако, по мнению Разумкова, этот показатель не соответствует реалиям.

"За время войны мы потеряли, согласно информации уполномоченного ООН по правам человека, около 150 детей на линии разграничения, фактически - на фронте. Но я думаю, что этот показатель не соответствует тем реалиям, которые есть на сегодня в Украине и в нашем обществе", - подчеркнул спикер парламента.

Напомним, Разумков заявил, что Верховная рада планирует после Нового года урегулировать вопрос выдачи украинских паспортов детям с оккупированных территорий.

Как писало РБК-Украина, в ООН подчеркивали, что с начала войны на Донбассе в 2014 году из-за подрыва на минах погибли более тысячи человек. Подчеркивалось, что мины стали основной причиной жертв среди детей в 2018 году. Почти половина жертв среди гражданских связана с минами.