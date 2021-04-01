В Раде настаивают на устранении монополии "ЦКС" в Киеве

"В конце декабря 2020 года управляющие компании по обслуживанию жилого фонда в районах Киева провели закупки услуг по обслуживанию потребителей через механизм "единого окна". Фактически власть выбирала посредника, который возьмет на себя работу с потребителями коммунальных услуг - актуализацию данных, начисление и учет оплаты за коммунальные услуги, работу с должниками, услуги колл-центра и прочее. Бюджет - 68 млн грн", - написал Качура.

По данным нардепа, закупка услуг по процедуре переговоров была незаконной, ведь на этом рынке существует конкуренция, а значит такие услуги власть должна закупать через открытый тендер.

"Я абсолютно уверен, что за такой контракт поборолись бы несколько компаний, но власть решила не утруждать себя конкуренцией и заказала эти услуги у коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" по переговорной процедуре", - написал Качура.

Он также отметил, что монополия "ЦКС" фактически существует с 2016 года, и в течение 2017-2020 гг. поставщики услуг подписали с "ЦКС" более 130 договоров по неконкурентной процедуре на сумму более чем 1,5 млрд грн, плюс 68 млн грн, которые планировали отдать "ЦКС" в 2021-м.

Он также напомнил, что Антимонопольный комитет Украины в январе 2021 года уже отменил договор управляющей компании Печерского района с КК "ЦКС" на 3,5 млн грн, и теперь она должна провести прозрачный тендер на эти услуги. Отвергнув решение АМКУ, Печерская управляющая компания повторно объявила закупку по переговорной процедурой 24 февраля 2021 года и заключила договор 22 марта 2021 года с "ЦКС".

Несмотря на созданный АМКУ прецедент, 9 других районных управляющих компаний города Киева провели еще 9 аналогичных незаконных процедур и подписали 9 новых договоров.

"Думаю, в ближайшее время нам придется побороться за честные тендеры и конкуренцию на рынке коммунальных услуг. В случае победы - вы увидите уменьшение сумм в платежках", - пишет нардеп.