В Раде нарабатывают новую версию закона о государственной тайне
В комитете Верховной рады по вопросам национальной безопасности нарабатывают новую версию законопроекта о государственной тайне. В действующем законе очень много устаревших положений.
"В комитете разрабатывается новая версия закона о государственной тайне. Закон о гостайне действует с 1994 года и в нем очень много устаревших положений, включая безосновательное "сверх засекречивание", что совсем не устраняло проблему с утечкой информации. Я уже не говорю об ужасных ситуациях, когда в 2014-2015 годах информация просто сливалась стране-агрессору", - отметила парламентарий.
Безуглая подчеркнула, что новый вариант документа будет отвечать современным требованиям классификации информации, регулировать ее оборот.
"Это будет один из "евроатлантических законов", который очень нужен нам для взаимодействия с НАТО", - заявила нардеп.
Напомним, в начале 2020 года Министерство обороны представило изменения в закон о государственной тайне. Они связаны с необходимостью установления определенного порядка, по которому будут рассекречивать договоры государственного оборонного заказа.
Как писало РБК-Украина, еще в феврале прошлого года комитет по нацбезопасности приступил к рассмотрению проекта об изменениях в закон о гостайне.