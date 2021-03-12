В Раде хотят пересмотреть налоги для азартных игр и лотерей: что меняется

Летом прошлого года финансовый комитет Рады уже утвердил редакцию законопроекта о налогообложении азартных игр, которую рекомендовал вынести на голосование в зал. Документ предлагал установить нулевую ставку для игорного бизнеса до 2024 года и сниженную 5% ставку для букмекерской деятельности. Все выигрыши освобождались от налогообложения.

Все это депутаты хотели компенсировать за счет тройной стоимости лицензий, которую бизнес должен оплачивать до тех пор, пока не заработает онлайн-мониторинг.

Но в итоге профильный комитет решил все это переписать и оформить новый законопроект о налогах (2713-д). В нем депутаты, во-первых, предложили исключить налогообложение выигрышей, если приз больше 8 минимальных зарплат (сейчас 48 тысяч гривен).

Во-вторых, документ исключает норму о тройной стоимости лицензии для компаний. В-третьих, кроме налога на прибыль предприятия, они должны платить еще налог на доход (на валовый игорный доход). Речь идет о GGR - разнице между ставками и выигрышами.

Ставку этого налога предлагается сделать единой для всех видов игорного бизнеса - 10% от валового игорного дохода. Но таким образом ставка налога для букмекеров и казино снизится с 18% до 10% от валового дохода. А для операторов лотерей - с 30% до 10%. Единогласия по этому поводу в комитете нет.

"Лично я такое решение не поддержал и проголосовал против. Считаю неправильным, что мы настолько снижаем налоги на игорный бизнес. В частности, на лотереи. По сути, налог составит 3-5% от лотерейного билета. Это слишком мало и несправедливо, на мой взгляд", - пояснил член финансового комитета Марьян Заблоцкий (СН).

По словам главы этого комитета Даниила Гетманцева (СН), механизм единой ставки налогообложения - напротив, простой и прозрачный. Этой позиции придерживается и глава КРАИЛ (Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей) Иван Рудый. Слишком высокие ставки могут попросту "задушить" игорный бизнес и отбить любое желание работать легально, пояснил Гетманцев.

"Мы не изобретаем велосипед - мы делаем так, как в других странах мира. Там такой налог тоже есть. Мы сделали его простым - это единая ставка для всех видов игорного бизнеса. Хотя были лоббисты, которые даже на комитете требовали для каких-то видов игр увеличить, а других, наоборот, освободить. Но мы не пошли на это", - сказал изданию глава финансового комитета.

По его словам, объем ставки в законопроекте можно еще обсудить и пересмотреть ко второму чтению. Но он настаивает, что она должна быть для разных видов игорного бизнеса одинаковой.

Впрочем, такие "уступки" могут не устроить многих мажоритарщиков, считает Заблоцкий. Дело в том, что выплаты субвенции "соцэконома" на округа привязаны к поступлениям от игорного бизнеса.

Рада собиралась рассмотреть этот документ на последней пленарной неделе. Но ни в четверг, ни в пятницу на прошлой неделе он так и не попал в зал. Когда парламент возьмется за него, в профильном комитете пока затрудняются ответить.