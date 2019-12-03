В Раде не будут принимать новый закон об особом статусе Донбассе

В Верховной раде не планируется рассмотрение нового закона об особом статусе Донбасса. Об этом во время визита на саммит НАТО в Лондон сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, из-за дефицита времени придется продлевать действие ныне действующего закона об особом статусе Донбасса.

"Наверное в силу многих причин, в частности и дефицита времени, придется перейти к продлению действия (нынешнего закона об особом статусе Донбасса - ред.) или к его доработке по результатам встречи лидеров нормандского формата, до которой осталась фактически неделя", - сказал Пристайко.

Напомним, ранее сообщалось, что новый закон об особом статусе Донбасса начнут готовить после встречи в нормандском формате. В комитете Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщили, что новый законопроект начнет разрабатываться 10-11 декабря.

Также сообщалось, что во время саммита "нормандской четверки" главной целью будет являться утверждение новой последовательности имплементации минских соглашений, в том числе закрепление особого статуса ОРДЛО, согласно "формуле Штайнмайера", обсуждение обмена пленными между Киевом и оккупированной частью Донбасса.