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В Раде блокируют инвестиции в "зеленую" энергетику, - нардеп

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Вторник 16 августа 2022 19:53
В Раде блокируют инвестиции в "зеленую" энергетику, - нардеп Фото: Алексей Гончаренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Комитет по вопросам экономического развития Верховной рады на экстренном заседании 15 августа отменил принятую им же правку о сохранении условий строительства проектов "зеленой" энергетики для иностранных инвесторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook народного депутата Алексея Гончаренко.

По его словам, иностранные компании, среди которых NBT, Guris (Ovidnorth), Ori, Nebras Power, Exim Kolis - строят в ветровые электростанции, которые освободят Украину и в целом Европу от российского энергетического шантажа.

"Этим компаниям украинская власть пообещала сохранить инвестиционные условия, чтобы они смогли достроить свои объекты, которые остановили из-за войны. На прошлой неделе комитет по вопросам экономики уже принял обещанную правку в закон, но здесь по традиции включились коррупционеры", - сказал Гончаренко.

"И вот вчера (15 августа, - ред.) этот же комитет экстренно собрался на повторное заседание и указанную правку вычеркнул из проекта закона", - добавил нардеп.

Также он сообщил, что межфракционное объединение депутатов "Чистая энергия-здоровая окружающая среда" будет добиваться выполнения государством своих обязательств перед инвесторами в возобновляемые источники энергии и делать все возможное, чтобы привлечь в Украину как можно больше западных инвестиций.

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