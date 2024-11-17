Радбез ООН збереться на засідання високого рівня до 1000 днів війни РФ проти України

Глава МЗС України виступить на спеціальному засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН на тлі посилення російської агресії та терору.

Цей важливий захід скликаний за ініціативи України Великою Британією, яка нині головує в РБ ООН, приверне увагу світу до триваючої агресії РФ проти України.

"В ході візиту міністр також проведе в Нью-Йорку низку двосторонніх зустрічей із метою посилення підтримки України", - додали в МЗС.