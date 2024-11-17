Радбез ООН збереться на засідання високого рівня до 1000 днів війни РФ проти України

Завтра, 18 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає США. Там відбудеться захід до 1000 днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
Глава МЗС України виступить на спеціальному засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН на тлі посилення російської агресії та терору.
Цей важливий захід скликаний за ініціативи України Великою Британією, яка нині головує в РБ ООН, приверне увагу світу до триваючої агресії РФ проти України.
"В ході візиту міністр також проведе в Нью-Йорку низку двосторонніх зустрічей із метою посилення підтримки України", - додали в МЗС.
Нагадаємо, ми повідомляли, що у листопаді відбудеться засідання Ради Безпеки ООН, присвячене до 1000 днів війни РФ проти України.
Зауважимо, що міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що російський диктатор Володимир Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей у війні в Україні за майже 1000 днів боїв.
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