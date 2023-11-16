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Радбез ООН ухвалив резолюцію про гуманітарні паузи в Секторі Гази

Четвер 16 листопада 2023 01:38
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Радбез ООН ухвалив резолюцію про гуманітарні паузи в Секторі Гази Фото: Радбез ООН прийняв резолюцію щодо припинення вогню в Газі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Рада безпеки ООН схвалила резолюцію щодо введення "гуманітарних пауз" в Секторі Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ООН.

Резолюція вимагає ввести "достатню кількість днів" гуманітарних пауз для забезпечення доступу допомоги мирним мешканцям Гази.

12 членів Радбезу ООН проголосували "за", США, РФ та Велика Британія утримались від голосування.

Наземна операція ізраїльської армії

На початку жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" та почав регулярно обстрілювати цілі у Секторі Газа.

27 жовтня ізраїльська армія почала посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

Сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок проведення третьої фази воєнної операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Сектор Газа.

До цього Радбез ООН вже вимагав ввести "гуманітарні паузи", але США ветували її.

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Сектор Газа ООН Ізраїль
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