Радбез ООН прийняв американську резолюцію по Україні. Без згадки про російську агресію

На позачерговому засіданні Радбезу ООН, яке було скликано на вимогу американців, США винесли свою резолюцію "Шлях до миру". Вона складається лише з кількох рядків і містить заклик до "припинення конфлікту" та "встановлення стійкого миру" між Україною та РФ.

Однак у цьому в документі не засуджується і навіть не згадується факт російської агресії проти України, не міститься заклику до виводу російських військ з окупованої території та відновлення територіальної цілісності України.

Нинішня резолюція Радбезу ООН стала першою резолюцією, ухваленою з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Попередні резолюції, що містять осуд агресії, ветувалися Росією.

Франція та Великобританія, як постійні члени Радбезу ООН, мали право вето при голосуванні сьогоднішньої резолюції, проте вони ним не скористалися.

Варто зауважити, що сьогодні аналогічний проект резолюції США вже виносили на засідання Генеральної асамблеї ООН. Тоді більшістю голосів у нього було внесено суттєві правки, зокрема слово "конфлікт" було замінено на "повномасштабне вторгнення РФ в Україну". Після цього документ було схвалено Генасамблеєю в цілому, США утримались при голосуванні, Росія проголосувала проти.

Цікаво і те, що до того Генасамблея більшістю голосів підтримала іншу резолюцію, авторства України та кількох десятків інших країн, в якій міститься заклик до відновлення територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах, а Росію закликають вивести її війська з української території та припинити воєнні дії проти України.

Український документ загалом витриманий у дусі іншої резолюції щодо України, яку Генасамблея ухвалила два роки тому, 23 лютого 2023 року, до першої річниці повномасштабного російського вторгнення. Тоді за неї віддали голоси 141 країна-член ООН, лише сім (Росія та її сателіти) виступили проти.

Повномасштабне вторгнення Росії до України

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, порушивши її суверенітет та міжнародне право. О 5-й ранку президент РФ Володимир Путін оголосив про так звану "спеціальну військову операцію", після чого російські війська перетнули кордон України з кількох напрямків - зі сходу, півночі (з території Білорусі) та півдня (з окупованого Криму). Одночасно РФ завдала масованих ракетних ударів по українських містах, зокрема Києву, Харкову, Одесі, Дніпру та Львову.

Російські війська намагалися швидко захопити столицю, висадивши десант у Гостомелі, однак українські захисники відбили атаку. На півдні РФ окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а також оточила Маріуполь, де тривали запеклі бої.

У відповідь Україна оголосила воєнний стан і мобілізацію, а президент Володимир Зеленський звернувся до громадян із закликом чинити опір агресору. Попри значну перевагу у техніці та чисельності, російські війська зазнали серйозних втрат і не змогли досягти ключових стратегічних цілей.

Повномасштабне вторгнення спричинило глобальні наслідки, зокрема запровадження жорстких міжнародних санкцій проти РФ.

Успішний український контрнаступ у другій половині 2022 року звільнив значну частину окупованих територій, зокрема Харківщину та Херсон.