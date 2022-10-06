Рада звернулась до міжнародних інституцій через спробу РФ анексувати тимчасово окуповані території

Народні депутати проголосували за заяву Верховної ради у зв’язку зі злочинною спробою керівництва рф анексувати тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Ми звернулися до ООН, ЄС, НАТО, парламентів та урядів усіх держав світу і міжнародних організацій з вимогами засудити проведені Росією псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України та намагання включити їх до складу РФ", - зазначила Олена Шуляк.

За її словами, у своєму зверненні парламент вимагає від міжнародних інституцій посилити санкційний тиск на Росію та її посадових осіб, щоб змусити її негайно припинити агресію, вивести свої збройні формування з території України та відновити територіальну цілісність нашої держави у межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

"Ми просимо світ визнати РФ державою-спонсором тероризму, збільшити надання військової допомоги, зокрема наступальної зброї. А також підтримати ініціативу створення спеціального кримінального трибуналу, щоб притягнути рф до відповідальності за скоєні в Україні злочини", - сказала очільниця СН.

Вона також додала, що депутати у своєму зверненні закликають світову громадськість підтримати прагнення українського народу до якнайшвидшого надання Україні членства в НАТО та позбавити Росію статусу постійного члена Радбезу ООН.

"Весь прогресивний світ разом з нами має докладати максимум зусиль, щоб зупинити існування злочинної системи, яку розбудовує Російська Федерація. Вірю, що лише разом ми зможемо подолати країну-агресора", - резюмувала Шуляк.