Рада завершает подготовку макропрогноза в госбюджет-2020

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

До 2 ноября Кабмин подготовит бюджет ко второму чтению

В Верховной раде завершают подготовку макропрогноза государственного бюджета на 2020 год. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, проект бюджета должен был внесен в течение первых двух недель.

"В течение первых двух недель мы должны были внести проект бюджета. Мы это сделали. Сейчас наши коллеги завершают подготовку макропрогноза на следующий год. То есть, мы поймем с вами сколько денег у нас реально будет", - заявил Гончарук.

Он также отметил, что до 2 ноября Кабмин подготовит бюджет ко второму чтению.

"Наша задача сейчас понять реалистичную статью доходов и до 2 ноября, с учетом всего, что вы сказали, подать нормальный настоящий документ, который мы сможем дискутировать до второго чтения", - заявил премьер.

Напомним, 18 октября Верховная рада приняла законопроект о государственном бюджете на 2020 год за основу в первом чтении. За основу проект одобрили 256 народных депутатов, а в целом 255 парламентариев.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр финансов Оксана Маркарова анонсировала, что бюджет Украины на 2020 год будет корректироваться через изменение прогноза курса гривны. Она подчеркивала, что курс, на котором базировался бюджет, будет другим из-за изменения прогнозов.