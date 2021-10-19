Рада усилила независимость НБУ для продолжения сотрудничества с МВФ

Верховная рада приняла изменения в закон о Национальном банке Украины. Законопроект №5850, который необходим для сотрудничества с МВФ, во втором действии поддержали 255 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента 19 октября 2021 года, которое транслировалось в Youtube .

Как отмечается в пояснительной записке к проекту №5850, исключаются положения закона о НБУ, "которые, по сути, обязывают Национальный банк поддерживать экономическую политику правительства, если она не противоречит обеспечению стабильности денежной единицы Украины".

Авторы документа отмечают, что такие положения статьи 52 закона НБУ не согласуются со статьей 6 закона о НБУ, в соответствии с которой НБУ поддерживает экономическую политику Кабинета министров при условии, что это не препятствует достижению таких целей: достижения и поддержания ценовой стабильности в государстве и содействия финансовой стабильности, в том числе стабильности банковской системы.

Законом предусмотрено нормирование вопросов внутреннего управления в НБУ, а именно: