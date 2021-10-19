Рада підсилила незалежність НБУ для продовження співпраці з МВФ

Верховна рада ухвалила зміни до закону про Національний банк України. Законопроект №5850, який необхідний для співпраці з МВФ, у другому чинні підтримали 255 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту 19 жовтня 2021 року, яке транслювалося в Youtube .

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту №5850, виключаються положення закону про НБУ, "які, по суті, зобов’язують Національний банк підтримувати економічну політику уряду, якщо вона не суперечить забезпеченню стабільності грошової одиниці України".

Автори документу зазначають, що такі положення статті 52 закону про НБУ не узгоджуються зі статтею 6 закону про НБУ, відповідно до якої НБУ підтримує економічну політику Кабінету міністрів за умови, що це не перешкоджає досягненню таких цілей: досягненню та підтримці цінової стабільності в державі та сприянню фінансовій стабільності, в тому числі стабільності банківської системи.

Законом передбачено унормування питань внутрішнього урядування в НБУ, а саме: