ru ua
Вт, 19 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Рада підсилила незалежність НБУ для продовження співпраці з МВФ

Новость на русском →
Україна, Вівторок 19 жовтня 2021 17:40
Рада підсилила незалежність НБУ для продовження співпраці з МВФ Фото: Рада змінила закон про НБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила зміни до закону про Національний банк України. Законопроект №5850, який необхідний для співпраці з МВФ, у другому чинні підтримали 255 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту 19 жовтня 2021 року, яке транслювалося в Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту №5850, виключаються положення закону про НБУ, "які, по суті, зобов’язують Національний банк підтримувати економічну політику уряду, якщо вона не суперечить забезпеченню стабільності грошової одиниці України".

Автори документу зазначають, що такі положення статті 52 закону про НБУ не узгоджуються зі статтею 6 закону про НБУ, відповідно до якої НБУ підтримує економічну політику Кабінету міністрів за умови, що це не перешкоджає досягненню таких цілей: досягненню та підтримці цінової стабільності в державі та сприянню фінансовій стабільності, в тому числі стабільності банківської системи.

Законом передбачено унормування питань внутрішнього урядування в НБУ, а саме:

  • доповнений перелік кваліфікаційних вимог до осіб, які призначаються на посади членів Ради НБУ, голови НБУ та його заступників, встановлений перелік обмежень та доповнений перелік підстав для звільнення з посади таких осіб;
  • уточнені окремі норми щодо повноважень Ради НБУ;
  • уточнені окремі норми щодо порядку роботи Ради НБУ та порядок її взаємодії з правлінням НБУ.

Раніше заступник голови НБУ Юрій Гелетій в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що законопроект №5850 потрібен для продовження співпраці України з МВФ. Він передбачає зміни у частині корпоративного управління, перш за все, внутрішнього врядування - співпраці по лінії рада НБУ і правління НБУ. Законом визначаються та вдосконалюються критерії до членів ради НБУ, до голови НБУ та заступників. Крім того, запроваджується Кодекс етики.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України МВФ
NEWS
Бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі, використовуючи заборонене озброєння
Бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі, використовуючи заборонене озброєння
DAILY
Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні