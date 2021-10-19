Рада підсилила незалежність НБУ для продовження співпраці з МВФ
Верховна рада ухвалила зміни до закону про Національний банк України. Законопроект №5850, який необхідний для співпраці з МВФ, у другому чинні підтримали 255 депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту 19 жовтня 2021 року, яке транслювалося в Youtube.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту №5850, виключаються положення закону про НБУ, "які, по суті, зобов’язують Національний банк підтримувати економічну політику уряду, якщо вона не суперечить забезпеченню стабільності грошової одиниці України".
Автори документу зазначають, що такі положення статті 52 закону про НБУ не узгоджуються зі статтею 6 закону про НБУ, відповідно до якої НБУ підтримує економічну політику Кабінету міністрів за умови, що це не перешкоджає досягненню таких цілей: досягненню та підтримці цінової стабільності в державі та сприянню фінансовій стабільності, в тому числі стабільності банківської системи.
Законом передбачено унормування питань внутрішнього урядування в НБУ, а саме:
- доповнений перелік кваліфікаційних вимог до осіб, які призначаються на посади членів Ради НБУ, голови НБУ та його заступників, встановлений перелік обмежень та доповнений перелік підстав для звільнення з посади таких осіб;
- уточнені окремі норми щодо повноважень Ради НБУ;
- уточнені окремі норми щодо порядку роботи Ради НБУ та порядок її взаємодії з правлінням НБУ.
Раніше заступник голови НБУ Юрій Гелетій в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що законопроект №5850 потрібен для продовження співпраці України з МВФ. Він передбачає зміни у частині корпоративного управління, перш за все, внутрішнього врядування - співпраці по лінії рада НБУ і правління НБУ. Законом визначаються та вдосконалюються критерії до членів ради НБУ, до голови НБУ та заступників. Крім того, запроваджується Кодекс етики.