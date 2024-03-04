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Українцям стало простіше реалізувати сертифікат "єВідновлення": що змінилося

Україна, Понеділок 04 березня 2024 07:59
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Українцям стало простіше реалізувати сертифікат "єВідновлення": що змінилося Фото: в Україні спростили реалізацію сертифіката "єВідновлення" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Українцям спростили процедуру реалізації сертифіката "єВідновлення". Відтепер для припинення права власності на знищений об'єкт достатньо однієї довідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифри.

Зазначається, що для реалізації житлового сертифіката "єВідновлення" достатньо витягу з Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Цей документ знадобиться, якщо після обстеження житла комісія не видала вам копію акта.

Замість копії акта можна отримати витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного житла. Це можна зробити у будь-якого нотаріуса з доступом до Реєстру, або у місцевій раді, де розташований знищений об'єкт.

Важливо зауважити, що припинення права власності на знищене житло може бути проведено не раніше, ніж отримання житлового сертифікату та бронювання по ньому коштів, але до укладення угоди купівлі-продажу.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні планують розглянути принаймні 300 тисяч заяв на компенсацію за пошкоджене або зруйноване внаслідок російської агресії житло. Проте для досягнення цієї мети необхідна більша активність громадян у рамках програми "єВідновлення".

Крім цього, раніше адвокаційна координаторка БФ "Право на захист" Ксенія Гедз оприлюднила кроки для отримання компенсації та відповіла на найбільш поширені запитання українців.

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