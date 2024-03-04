Украинцам стало проще реализовать сертификат "єВідновлення": что изменилось

Украинцам упростили процедуру реализации сертификата "єВідновлення". Теперь для прекращения права собственности на уничтоженный объект достаточно одной справки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифры .

Отмечается, что для реализации жилищного сертификата "єВідновлення" достаточно выписки из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Этот документ пригодится, если после обследования жилья комиссия не выдала вам копию акта.

Вместо копии акта можно получить выписку из Реестра поврежденного и уничтоженного жилья. Это можно сделать у любого нотариуса с доступом к Реестру или в местном совете, где расположен уничтоженный объект.

Важно заметить, что прекращение права собственности на уничтоженное жилье может быть проведено не раньше получения жилищного сертификата и бронирования по нему средств, но до заключения сделки купли-продажи.