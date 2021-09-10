Рада создала ВСК по расследованию злоупотреблений в космической отрасли
Верховная рада Украины создала временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию злоупотреблений в космической отрасли. В частности, возможных противоправных действий руководства Госкосмоса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания.
Сообщается, что ВСК будет расследования возможные противоправные действия должностных лиц Государственного космического агентства Украины и предприятий космической отрасли, в частности при реализации проектов "Лыбидь" и "Циклон-4".
Другие задачи временной следственной комиссии:
- определение причин снижения финансово-экономических показателей предприятий космической отрасли Украины;
- расследование фактов доведения до банкротства предприятий космической отрасли, злоупотреблений при их приватизации, причин и последствий ликвидации таких предприятий;
- расследование фактов незаконной передачи, продажи и другого отчуждения технологий в космической отрасли.
Согласно постановлению, количественный состав временной следственной комиссии составляет 10 народных депутатов Украины.
Отметим, подробнее о провалах проектов "Лыбидь" и "Циклон-4" читайте в материале "Космические амбиции. Как Украина покоряла Вселенную и когда вернется на орбиту".