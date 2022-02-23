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Рада рассматривает введение чрезвычайного положения в Украине: трансляция

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Киев, Среда 23 февраля 2022 21:27
Рада рассматривает введение чрезвычайного положения в Украине: трансляция Фото: Верховная рада голосует за чрезвычайное положение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Парламент в среду, 23 февраля, собрался на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть ряд важных вопросов, которые касаются безопасности и обороны. На повестке дня, в частности, введение чрезвычайного положения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Решение о введении чрезвычайного положения приняли сегодня утром на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины. После этого соответствующий вопрос направили на рассмотрение парламента.

Где вводят ЧП: на всей территории Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей.

На какой срок: режим ЧС вводится на 30 дней с возможностью продления на такой же период.

Какие ограничения: ожидается, что будет принято усиление охраны общественного порядка, ограничение движения транспорта, осмотр транспорта, проверка документов.

Больше о введении режима ЧС в Украине вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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