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Рада расширила доступ адвокатов в тюрьмы с учетом предложений Зеленского

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Украина, Среда 14 июля 2021 16:18
Рада расширила доступ адвокатов в тюрьмы с учетом предложений Зеленского Фото: Рада расширила доступ адвокатов в тюрьмы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине расширили доступ адвокатов в тюрьмы. Верховная рада приняла законопроект №2063 с предложениями президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 338 нардепов.

Согласно закону, осужденному гарантируется право на правовую помощь, конфиденциальные юридические консультации (свидания) с защитником в уголовном производстве, адвокатом (адвокатами), законным представителем, представляющий лицо при рассмотрении административных, гражданских, хозяйственных дел в суде, юристом, специалистом (в области права, который представляет лицо в Европейском суде по правам человека, а также, если осужденный является несовершеннолетним).

Выше перечисленные лица имеют право на свидание с одним осужденным. Свидание с двумя и более осужденными одновременно не допускается.

Осужденный имеет право на такое свидание не более чем с двумя лицами одновременно. Это же право имеют и осужденные, находящиеся на лечении в учреждениях здравоохранения, помещенные в дисциплинарный изолятор, карцер или помещения камерного типа.

Предусмотрено, что такие свидания с защитниками будут без ограничения во времени и количестве в рабочие, выходные, праздничные, нерабочие дни в любое время с 8 до 20 часов по собственной инициативе осужденного и/или инициативе защитника.

Если свидание запланировано в выходные, нерабочие дни, то указанные визитеры должны не позднее чем за 24 часа до визита письменно сообщить об этом администрации учреждения исполнения наказаний, администрации учреждения здравоохранения, в котором на лечении находится осужденный.

Во время свидания с защитником присутствие персонала учреждения исполнения наказаний обеспечивают исключительно по письменному заявлению осужденного или защитника.

В законе прописано, что осужденный имеет право на свидание не более чем с двумя близкими родственниками одновременно. Количество таких свиданий является неограниченным, при условии проведения не более одного свидания в день с теми же лицами.

Документ предусматривает, что во время содержания в дисциплинарном изоляторе, карцере или помещении камерного типа (одиночной камере) осужденные не имеют права на приобретение продуктов и предметов первой необходимости, получение посылок (передач) и бандеролей, пользование настольными играми, а также свидания (за исключением защитников)

Напомним, в конце апреля президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №2063. ВРУ отправила его на доработку в профильный комитет.

Как писало РБК-Украина, данный законопроект Рада приняла во втором чтении в конце февраля.

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