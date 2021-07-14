Рада расширила доступ адвокатов в тюрьмы с учетом предложений Зеленского

"За" проголосовали 338 нардепов.

Согласно закону, осужденному гарантируется право на правовую помощь, конфиденциальные юридические консультации (свидания) с защитником в уголовном производстве, адвокатом (адвокатами), законным представителем, представляющий лицо при рассмотрении административных, гражданских, хозяйственных дел в суде, юристом, специалистом (в области права, который представляет лицо в Европейском суде по правам человека, а также, если осужденный является несовершеннолетним).

Выше перечисленные лица имеют право на свидание с одним осужденным. Свидание с двумя и более осужденными одновременно не допускается.

Осужденный имеет право на такое свидание не более чем с двумя лицами одновременно. Это же право имеют и осужденные, находящиеся на лечении в учреждениях здравоохранения, помещенные в дисциплинарный изолятор, карцер или помещения камерного типа.

Предусмотрено, что такие свидания с защитниками будут без ограничения во времени и количестве в рабочие, выходные, праздничные, нерабочие дни в любое время с 8 до 20 часов по собственной инициативе осужденного и/или инициативе защитника.

Если свидание запланировано в выходные, нерабочие дни, то указанные визитеры должны не позднее чем за 24 часа до визита письменно сообщить об этом администрации учреждения исполнения наказаний, администрации учреждения здравоохранения, в котором на лечении находится осужденный.

Во время свидания с защитником присутствие персонала учреждения исполнения наказаний обеспечивают исключительно по письменному заявлению осужденного или защитника.

В законе прописано, что осужденный имеет право на свидание не более чем с двумя близкими родственниками одновременно. Количество таких свиданий является неограниченным, при условии проведения не более одного свидания в день с теми же лицами.

Документ предусматривает, что во время содержания в дисциплинарном изоляторе, карцере или помещении камерного типа (одиночной камере) осужденные не имеют права на приобретение продуктов и предметов первой необходимости, получение посылок (передач) и бандеролей, пользование настольными играми, а также свидания (за исключением защитников)