Рада может провести "евроинтеграционное" внеочередное заседание, - Корниенко

Парламент Украины может провести внеочередное заседание. Оно будет касаться саммита Украина-ЕС, который будет параллельно происходить.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление главы партии "Слуга народа" во время разговора с журналистами в кулуарах.

По его словам, если украинская делегация приедет на саммит с принятыми в первом чтении законами, то это "всегда воспринимается как хороший сигнал для партнеров".

"Внеочередное заседание, "евроинтеграционное", может быть во вторник или четверг. Оно будет касаться как раз саммита Украина-ЕС, который будет параллельно происходить", - отметил он.