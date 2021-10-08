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Рада может провести "евроинтеграционное" внеочередное заседание, - Корниенко

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Киев, Пятница 08 октября 2021 13:38
Рада может провести "евроинтеграционное" внеочередное заседание, - Корниенко Фото: Рада может провести внеочередное заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Парламент Украины может провести внеочередное заседание. Оно будет касаться саммита Украина-ЕС, который будет параллельно происходить.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы партии "Слуга народа" во время разговора с журналистами в кулуарах.

По его словам, если украинская делегация приедет на саммит с принятыми в первом чтении законами, то это "всегда воспринимается как хороший сигнал для партнеров".

"Внеочередное заседание, "евроинтеграционное", может быть во вторник или четверг. Оно будет касаться как раз саммита Украина-ЕС, который будет параллельно происходить", - отметил он.

Напомним, народные депутаты избрали нового спикера Рады. Им стал Руслан Стефанчук, который до этого был на посту вице-спикера.

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