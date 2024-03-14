Рада просить Захід посилити санкції проти Москви через "вибори" на окупованих територіях

За його даними, рішення підтримали 282 депутати.

Проект постанови № 11078 передбачає заклик до іноземних країн

1) засудити дії РФ з організації та проведення так званих "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України;

2) протидіяти спробам РФ залучити міжнародних спостерігачів для легітимізації так званих "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України;

3) посилити санкційний тиск на РФ та застосувати або посилити персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) стосовно посадових осіб і громадян російської федерації, причетних до організації та проведення незаконних "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України;

4) консолідувати зусилля всіх партнерів України для збільшення допомоги Силам безпеки та оборони України шляхом надання необхідної військової допомоги для посилення її оборонних спроможностей та сприяння відновленню територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону;

5) узяти активну участь у реалізації Формули миру президента України (Української формули миру) та в установчому Глобальному саміті миру.

Псевдовибори на території Росії

Нагадаємо, Кремль цього тижня проводить так звані вибори президента РФ. Їх проводять у тому числі на тимчасово окупованих територіях України.

Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна "Вибори без вибору. Як Путін влаштував собі новий термін та на що чекати після його "перемоги".