Рада просить Захід посилити санкції проти Москви через "вибори" на окупованих територіях

Верховна рада звернулася до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей у зв’язку з проведенням Москвою "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За його даними, рішення підтримали 282 депутати.
Проект постанови № 11078 передбачає заклик до іноземних країн
1) засудити дії РФ з організації та проведення так званих "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України;
2) протидіяти спробам РФ залучити міжнародних спостерігачів для легітимізації так званих "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України;
3) посилити санкційний тиск на РФ та застосувати або посилити персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) стосовно посадових осіб і громадян російської федерації, причетних до організації та проведення незаконних "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України;
4) консолідувати зусилля всіх партнерів України для збільшення допомоги Силам безпеки та оборони України шляхом надання необхідної військової допомоги для посилення її оборонних спроможностей та сприяння відновленню територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону;
5) узяти активну участь у реалізації Формули миру президента України (Української формули миру) та в установчому Глобальному саміті миру.
Псевдовибори на території Росії
Нагадаємо, Кремль цього тижня проводить так звані вибори президента РФ. Їх проводять у тому числі на тимчасово окупованих територіях України.