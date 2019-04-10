Рада не проголосует "языковой закон" до второго тура выборов

В Верховной раде не успеют завершить рассмотрение "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" до второго тура выборов президента Украины. Об этом сообщил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, передает корреспондент РБК-Украина.

Парламентарий прогнозирует, что рассмотрение поправок продолжится и на следующей пленарной неделе

"Никакой вероятности. Мы сегодня и завтра будем рассматривать правки. Я думаю, что и на следующей пленарной неделе, которая начнется 23 апреля, мы будем продолжать рассмотрение поправок", - сообщил Гончаренко.

Напомним, вчера Верховная рада рассмотрела более 1500 поправок ко второму чтению "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного". Так, всего в законе 2082 правки, парламентарии прошли 1523 правки во вторник.

Как писало РБК-Украина ранее, глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий отметил, что "языковой закон" нардепы могут не проголосовать до 21 апреля из-за того, что часть парламентариев сейчас находится на сессии ПАСЕ.

Добавим, в начале марта комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала Верховную раду перенести принятие "языкового закона" на период после выборов президента Украины.