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Рада призвала закрыть небо над Украиной и собрать средства на послевоенное восстановление

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Украина, Четверг 24 марта 2022 17:48
Рада призвала закрыть небо над Украиной и собрать средства на послевоенное восстановление Фото: Рада приняла обращение к международным сообществам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная Рада в четверг, 24 марта, приняла обращение к международным сообществам. Парламентарии призвали создать бесполетную зону над Украиной, усилить санкции против РФ и Беларуси, а также собрать средства на послевоенное восстановление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партию "Слуга народа".

Рада обратилась к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, парламентам и правительствам государств-членов ЕС, НАТО, международным организациям и их парламентским ассамблеям. Народные депутаты призвали:

  • ввести бесполетную зону над Украиной;
  • принять на уровне национальных парламентов резолюции с требованиями ужесточить санкции против Российской Федерации и Республики Беларусь. Отказаться от импорта российской нефти, газа, угля и электроэнергии; запретить торговлю с РФ и РБ; закрыть порты и воздушное пространство для самолетов и кораблей РФ; полностью остановить международное транспортное сообщение с РФ; исключить ее из всех международных и межпарламентских организаций, объединений, ассоциаций, международных спортивных федераций и тому подобное. Включить РФ в черный список FATF. Привлечь виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности к неотвратимой ответственности, включая высшее военно-политическое руководство РФ;
  • передать Украине самолеты МиГ-29 и Су-25, которые есть в наличии у государств-членов НАТО, а также системы противовоздушной обороны, в частности С-300 и другие подобных системы. Увеличить поставки другого современного вооружения;
  • создать и наполнить реальным средствам международный Фонд послевоенного восстановления Украины, в том числе за счет конфискации активов РФ, ее физических и юридических лиц;
  • принять отдельные заявления о поддержке безотлагательного предоставления Украине статуса государства - кандидата на членство в Европейском Союзе.

Напомним, Верховная Рада ввела уголовную ответственность за съемку позиций ВСУ и перемещение военной техники украинских военных.

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