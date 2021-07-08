Рада может принять антикоррупционную стратегию уже осенью

Первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук прогнозирует принятие закона об основах государственной антикоррупционной политики на 2021-2025 годы уже осенью. Речь идет о законопроекте №4135.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

"Готов ко второму чтению фундаментальный законопроект об основах государственной антикоррупционной политики. Учитывая количество поправок, прогнозирую, что где-то осенью Украина получит свою антикоррупционную стратегию. Потому что для этого есть и политическая воля, и понимание, и общая поддержка в обществе", - подчеркнул Стефанчук.

Напомним, в середине марта комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал парламенту принять в целом закон об основах государственной антикоррупционной политики. Им утверждается Государственная антикоррупционная стратегия на 2021-2025 годы.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября 2020 года Рада приняла этот закон за основу.

Так, в парламенте закон Кабмина об антикоррупционной стратегии был зарегистрирован 21 сентября.