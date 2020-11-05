Бюджет на следующий год: как изменятся субсидии

Кабинет министров заложил в проекте государственного бюджета на 2021 год расходы на субсидии сумму 36,6 млрд грн. Это на 6,9% (на 2,7 млрд грн) меньше, чем в 2020 году (39,3 млрд грн).
Об этом свидетельствует пояснительная записка к законопроекту №4000, который доступен на сайте Рады.
Кроме того, глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что на выплату льгот и жилищных субсидий предусмотрено на 561 млн гривен меньше, чем в 2020 году.
"Это приведет к подорожанию жилых коммунальных услуг и увеличению количества получателей субсидий, а следовательно запланированных расходов", - заявил он.
Напомним, Верховная рада начала рассмотрение государственного бюджета на 2021 год. Парламентарии рассматривают законопроект №4000 в первом чтении.
До этого Кабинет министров в ходе своего заседания 14 сентября одобрил проект государственного бюджета на 2021 год.
Кроме того, правительство одобрило законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об обеспечении сбалансированности".
Как сообщало РБК-Украина, получателей льгот и субсидий будут проверять в режиме реального времени.