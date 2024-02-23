Рада підтримала законопроект про прозорість місцевого самоврядування: що він передбачає

Парламент підтримав законопроект про прозорість місцевого самоврядування (№6401). Серед його основних положень публікація відеозаписів сесій і постійних комісій ОМС і навіть прямі трансляції з них, публікація проєктів порядків денних і оприлюднення інформації про результати інвентаризації об’єктів права комунальної власності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, раніше законодавство не передбачало необхідного рівня прозорості, тому жителі часто банально не знають, що відбувається у їхніх громадах. Без громадського контролю та моніторингу неможливо говорити про ефективне управління. Саме для того, щоб запровадити їх і був створений законопроект №6401.

"Гостру потребу в законопроєкті проілюстрував приклад непрозорої роботи столичної влади. Нещодавно до мене надійшла інформація, що ПрАТ "ХК "Київміськбуд" володіє 30% статутного капіталу підприємства НАО "БКР Девелопмент", яке зареєстроване в Москві. Водночас Київська міська рада володіє 80 % самого ПрАТ "ХК "Київміськбуд". Тобто, у розпал війни, ключове для столиці підприємство має прямі зв’язки з країною-агресором. Для отримання офіційної інформації щодо причин такої ситуації я направила звернення народного депутата до Київської міської ради. Але відповіді на ці питання не мали б добуватися вручну через розслідування чи депутатські заходи - усі факти мали б бути доступні кожному громадянину. Власне, завдяки прозорості та суспільному розголосу рішення про володіння акціями компанії з країною-агресором просто не змогли б прийняти", - підкреслила Шуляк

Парламентарій пояснила: законопроект передбачає обов’язкову онлайн-трансляцію пленарних засідань та засідань комісій. Архів таких записів має зберігатися протягом принаймні 5 років.

Крім цього, проекти порядку денного постійних комісій рад, а також їхні результати з поіменним голосуванням мають оприлюднюватися на сайті ради як публічна інформація.

Ще одне важливе нововведення: оприлюднення інформації щодо об’єктів права власності громад, населених пунктів та районів у містах, а також об’єктів спільної власності, які управляються районними та обласними радами. Ця інформація буде публікуватися у форматі відкритих даних та регулярно оновлюватися. Для цього кожні 5 років проводиться суцільна інвентаризація всіх об’єктів права комунальної власності територіальної громади.

"Ще один надважливий пункт - створення відкритого Реєстру об’єктів права комунальної власності територіальної громади. З нього громадяни зможуть отримувати необхідну інформацію, яка буде корисною в роботі самих органів місцевого самоврядування, а також бізнесу та громадськості. Це дозволить самим громадам краще впорядкувати наявні ресурси громади та використовувати їх більш ефективно в інтересах громади", - запевнила вона.

Вона також додала, що підтриманий парламентом законопроект набиратиме чинність поступово - це відбудеться через 3 місяці з дня його оприлюднення. На період воєнного стану та 30 днів після його завершення замість онлайн-трансляцій буде діяти вимога публікувати відеозаписи засідань.