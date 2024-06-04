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Рада підтримала законопроект про компенсацію за знищене майно

Вівторок 04 червня 2024 17:23
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Рада підтримала законопроект про компенсацію за знищене майно Ілюстративне фото: українці зможуть отримати компенсацію за знищене майно на окупованих територіях(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 4 червня, підтримала у першому читанні законопроект №11161 щодо порядку компенсації за знищене майно на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram написав народний депутат Ярослав Железняк.

За його даними, законопроект підтримали 255 народних депутатів.

У самому документі йдеться про отримання компенсації за знищене майно на тимчасово окупованих територіях. А саме про випадки, якщо нерухомість розташована на територіях ведення активних бойових дій або тимчасово окупованих.

"Власник такого майна зможе подати заяву про надання компенсації за процедурою та переліком документів згідно з наявною процедурою у Законі, окрім вимоги надати документи (у тому числі матеріали фото- і відеофіксації) майна до/після знищення/пошкодження", - пише нардеп.

Важливим є те, що фізичний огляд об’єктів нерухомого майна не проводиться. Власник такого майна має право на відмову від права власності на таке майно на користь держави.

Компенсація за зруйноване житло

Громадяни України, чиє житло було пошкоджено через російську агресію, мають змогу отримати компенсацію від держави. Отримані кошти можна буде використати для відновлення чи побудови нового житла.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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