Рада перенаправила почти 1,3 млрд гривен на выборы

Средства перенаправили из Фонда по борьбе с коронавирусом
Верховная рада Украины перенаправила почти 1,3 млрд гривен на проведение выборов. Средства перенаправили из Фонда по борьбе с коронавирусом.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За документ проголосовали 330 парламентариев.
Закон вносит изменения в приложения №3 и №6 ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2020 год". В частности, увеличены расходы потребления общего фонда на 1263 954,1 тыс. гривен.
"Уменьшив расходы общего фонда на 1263 954,1 тыс. гривен по бюджетной программе "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и ее последствиями", - указано в пояснительной записке.
Расходы увеличили по таким бюджетным программам:
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной рады постановление о местных выборах; по данным источников РБК-Украина, причина - некорректное описание, как будут проходить выборы в райсоветах.
Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе в Раду внесли проект постановления о местных выборах, которые должны пройти 25 октября 2020 года.