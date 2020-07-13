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Рада перенаправила почти 1,3 млрд гривен на выборы

Украина, Понедельник 13 июля 2020 15:26
Рада перенаправила почти 1,3 млрд гривен на выборы
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Средства перенаправили из Фонда по борьбе с коронавирусом

Верховная рада Украины перенаправила почти 1,3 млрд гривен на проведение выборов. Средства перенаправили из Фонда по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 330 парламентариев.

Закон вносит изменения в приложения №3 и №6 ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2020 год". В частности, увеличены расходы потребления общего фонда на 1263 954,1 тыс. гривен.

"Уменьшив расходы общего фонда на 1263 954,1 тыс. гривен по бюджетной программе "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и ее последствиями", - указано в пояснительной записке.

Расходы увеличили по таким бюджетным программам:

  • "Руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов" на 10 841,5 тыс. гривен;
  • "Проведение выборов народных депутатов Украины" на 994,8 тыс. гривен;
  • "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав" на 1252 117,8 тыс. гривен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной рады постановление о местных выборах; по данным источников РБК-Украина, причина - некорректное описание, как будут проходить выборы в райсоветах.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе в Раду внесли проект постановления о местных выборах, которые должны пройти 25 октября 2020 года.

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