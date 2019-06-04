Рада ожидает от Луценко доклада об убийстве мальчика полицейскими

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Завтра в Раде планируют заслушать информацию от генерального прокурора Юрия Луценко

В среду в Верховной раде планируют заслушать информацию от генерального прокурора Юрия Луценко относительно убийства 5-летнего ребенка работниками полиции в Киевской области. Об этом говорится в повестке дня профильного комитета по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности, передает корреспондент РБК-Украина

"О заслушивании информации генерального прокурора Украины Юрия Луценко относительно убийства 5-летнего мальчика работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области", - говорится в проекте.

Кроме того, на заседании будут заслушаны доклады председателя ГБР Романа Трубы и главы Национальной полиции Сергея Князева.

Напомним, РБК-Украина писало, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков впервые прокомментировал гибель мальчика, которого ранили полицейские.

Ранее РБК-Украина сообщало, что МВД отстранило руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции в Киевской области от выполнения служебных обязанностей после смерти ребенка, которого ранили патрульные полицейские.

Кроме того, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов обратился к руководству с просьбойотправить его в горячую точку на Донбассе.